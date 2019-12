Abogado manejaba borracho una moto y fue detenido. El año pasado había protagonizado un accidente en su automóvil

El domingo en horas de las mañana, un móvil policial que circulaba en la esquina de Egües y Uriburu observó a un hombre a bordo de una moto Yamaha FZ que obstruía el paso de vehículos, por lo que decidieron pedir la documentación del mismo. En el lugar el hombre amenazaba al personal policial a la voz de “Quien pu… sos vos para decirme que me corra. No sabes con quien te metes, yo soy abogado, soy de la nueva gestión del intendente, van a tener problemas conmigo”. Lejos de entender razón, no podía dominar su vehículo, realizaba maniobras zigzagueantes e intempestivas, acelerando y frenando abruptamente por calle Uriburu hasta que fue detenido a la altura de la comisaria 20.

Se constató que el mismo circulaba sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio, sin cédula de identificación del automotor, sin placa de identificación de dominio y sin caso de seguridad. Se le ordenó que descendiera del rodado, mostrándose en todo momento hostil, continuando con insultos, amenazas e intento forcejear con los policías intervinientes, por ese motivo procedió a la demora y se realizo un test de alcoholemia que arrojó una graduación de 1,53.

El abogado, de 36 años, ya había protagonizado un siniestro vial en octubre del año pasado, en esa oportunidad, a las 15 horas, volcó el automóvil Ford Ka que manejaba en calle Alvarado entre Lamadrid y 25 de Mayo. Personal de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia dando como resultado 1.55 de alcohol en sangre según se informó a La Diez Orán en ese momento.

Comparte esto: Twitter