Evo Morales se reunió con sus dirigentes en Buenos Aires y no en Orán “Me recomendaron no hacerlo allí”

El ex presidente boliviano, Evo Morales, desistió de hacer una acto masivo en la frontera. “Me recomendaron no hacerlo allí”, dijo en conferencia de prensa luego de una reunión con dirigentes de su partido en Buenos Aires. Morales no especificó quién le aconsejó que desistiera de realizar la reunión en Orán y cuáles eran los motivos.

“El candidato aún no está aprobado pero estamos primeros en todas las encuestas sin tener candidato”, se jactó el ex mandatario boliviano Evo Morales durante la conferencia de prensa en el hotel Bauen de Buenos Aires.

Finalmente, informó que la fórmula presidencial del MAS se conocerá el 19 de enero, en un acto también en la capital argentina.