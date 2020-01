¿Las bombuchas son peligrosas?

En tiempos de carnaval, nuestra emisora buscó información sobre el popular juego de la zona con los globos de agua.

El abogado Diego del Castaño, la concejal Verónica Hilario, personal de la Policía de la Provincia y del hospital San Vicente de Paul se expresaron al respecto.

Del Castaño aclaró que “Esta estipulado en código contravencional como ´Arrojar objetos contundentes´ por lo que se prevé un resarcimiento económico a los damnificados” pero las bombuchas no están reguladas por ninguna ley. Además el letrado agregó “Cuando quienes arrojan las bombas son menores de edad no pueden ser detenidos, cuando se trata de un mayor de edad el procedimiento es diferente pero aún así no es punible mas allá de ser un atentado contra la integridad física de una persona”.

Las denuncias se pueden realizar en la policía o en la fiscalía, y si el daño causado al denunciante complica su salud la fiscalía podría tomar medidas diferentes contra los causantes.

Desde la Policía de Salta informaron que si se reciben denuncias al respecto y que si más de un vecino da aviso al 911 sobre personas arrojando bombuchas el personal puede dispersar a las personas para evitar mayores inconvenientes.

Mientras que un profesional de la salud contó que los casos más habituales en llegar a la guardia de niños responden a asistencias de menores que sufren broncoaspiraciones con restos de bombuchas que obstruyen las vías respiratorias. Mientras que en la guardia general se documentan casos donde las personas son golpeadas con globos de agua mientras circulaban en motocicleta y terminan por caer del rodado ocasionando desde lesiones leves hasta fracturas de gran importancia.

A su vez la concejal Verónica Hilario dio a conocer que desde el año 99 hasta la actualidad no se registran ninguna ordenanza que regule la venta o uso indebido de bombuchas pero que el hecho de arrojar un elemento contra una persona está contemplado en el código contravencional.