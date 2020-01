Luciana Rodríguez y Mauri López, son los ganadores de “Talentos Oranenses”

Este fin de semana se llevó a cabo el concurso en el que artistas oranenses participaron con el motivo de llegar al programa “Tu fabuloso finde” que se emite por Canal 9 de Buenos Aires.

En diálogo con la Díez Orán, Luciana Rodríguez una de las ganadoras comentó su emoción de participar en este certamen, “Canto desde los 8 años, aprendí guitarra con el profesor Esteban Argüello y ahí también el me animó a cantar. Mi papá me inscribe en cada concurso de canto que hay, gracias a su apoyo puedo hacer lo que me gusta y estar en varios concursos y estoy muy emocionada por participar ahora por primera vez en Buenos Aires” concluyó Luciana.

La joven de 19 años obtuvo el primer puesto y el cantante Mauri López el segundo lugar. En tercer puesto quedó Cesar Ponce, quien reemplazaria a alguno de los dos anteriores en el caso de que no pudieran viajar por distintos motivos.

Mas de 20 “Talentos Oraneses” dejaron su voz y su arte en el escenario de Casa de la Cultura, frente al jurado integrado por Dora Paz, Maximiliano Conegliano, Aldo Paniagua y Luis Arévalo.

Los ganadores estarían representando a Orán en el programa televisivo las primeras semanas de febrero.