Pablo González:“No tenemos la intención de salir a despedir gente de manera injustificada”

A menos de un mes de iniciar su gestión, el gobierno municipal afrontará una medida de fuerza por parte de los gremios, que anunciaron un paro a partir de mañana martes, reclamando un bono de fin de año y estabilidad laboral.

En diálogo con La Diez Orán, el intendente Pablo Gonzalez, se refirió al tema “En las reuniones que hemos tenido con los gremios, pusimos los datos que tenemos con respecto a la situación real del municipio al 10 de diciembre. Nosotros asumimos con una deuda que llega a los 96 millones de pesos”.

Con respecto a la depuración de personal, “Lo primer eje que tuvimos fue cumplir con el personal, porque el cambio que pretendemos hacer es con los empleados municipales, cuando yo dije que no íbamos a hacer despidos injustificados, es como la palabra lo dice. El municipio de Salta tiene 4 mil empleados con casi 600 mil habitantes, y la relación es 1 trabajador municipal sobre cada mil habitantes, y nosotros en teoría con mil empleados podríamos funcionar, tenemos 2335, lo real y lo cierto es que hay muchos. Lo que hay que discutir es porque tenemos tantos. No vamos a despedir de forma masiva, esa no es la idea, porque lejos de dar una solución estaríamos generando un problema” sostuvo el mandatario.

“Más allá del número de gente, nosotros tenemos que ser eficientes en los servicios, y después podemos ver la cantidad. En la gestión anterior no se llevó a cabo un apoyo a la mediana empresa, que permita que la gente pueda tener otra actividad, y no sea la municipalidad la única bolsa de trabajo”.

En referencia al pedido de bono que solicitan los gremios, González fue tajante y sostuvo la negativa “En todas las reuniones que tuvimos aclaramos que no estábamos en condiciones de dar un bono, me parece que lo que quieren algunos referentes es hacer notar su presencia, demostración de poder. Vamos a ver cuál es el grado de acatamiento de la medida de fuerza, y de todas formas vamos a estar abiertos al dialogo, para lograr una mejor condición laborar de los empleados”.

Por último, se manifestó por las acusaciones de abuso de poder, “Yo no he tratado mal a ningún empleado municipal, se me conoce por el trato que tengo, y les exijo a cada uno de mis funcionarios traten a la gente de la misma forma que yo, con respeto y educación. Si me entero de alguna situación, voy a intervenir personalmente para solucionarlo, no puedo decir que no haya ocurrido un caso particular, pero eso no habla de una regla, sino de una excepción”.